تفجير عبوة مفخخة بمدينة دمشق صباح اليوم دون وقوع ضحايا.. ومعلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي

أفاد مراسل سانا بأن التفجير الذي سمع صوته في دمشق عبارة عن تفجير عبوة مفخخة دون وقوع ضحايا… ومعلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي.

وكان مراسل سانا أفاد في وقت سابق بسماع دوي انفجار في منطقة المتحلق الجنوبي في محيط مدينة دمشق مضيفاً أن هناك أنباء أولية تتحدث عن عمل إرهابي.

ومن جانبه قال آصف حبابة، مدير الدفاع المدني في دمشق لرويترز، إن الانفجار تسبب فيه فنيون عسكريون كانوا يفجرون قنبلة.

وكان التلفزيون السوري قال في وقت سابق إن ”أنباء أولية تتحدث عن عمل إرهابي“ وسقوط عدة إصابات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار وقع قرب موقع أمني.