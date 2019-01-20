بصورة غير الزامية.. جامعة الطائف تطلق مبادرة لتعليم الغناء والموسيقى

أعلنت جامعة الطائف السعودية مبادرة غير إلزامية لتعليم العزف والغناء تستهدف الموهوبين في إلقاء الشعر أو غنائه، مؤكدة أنها لم تقر تدريس الغناء والموسيقى بشكل أكاديمي.

وقال المتحدث باسم الجامعة صالح الثبيتي، إن إعلان الجامعة قبل نحو عشرة أيام لطلابها وطالباتها بدعوة الراغبين منهم للتسجيل في دورات تعليمية للموسيقى والغناء لا يندرج ضمن مقررات الجامعة الأكاديمية.

وأضاف الثبيتي الذي كان يتحدث في تصريحات تلفزيونية بثتها محطة “إم بي سي”، أن تدريس الموسيقى أو الغناء في الجامعة يعد نشاطا لا صفيا ومبادرة غير إلزامية، ويستهدف الموهوبين في إلقاء الشعر أو غنائه.

وأوضح أن الإعلان يتبع أكاديمية الشعر العربي التي تبنتها جامعة الطائف قبل نحو عامين ونصف، وهي إحدى مبادرات أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ويعد نادي الشعر ثاني أنشطتها بعد أول مشاريعها وهو إعلان جائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي الأكبر من نوعها في العالم.