نتنياهو يعترف متبجحاً بقصف سلاحه الجوي لمستودعات ايرانية في محيط مطار دمشق الدولي

في تصريح خارج عن المعتاد، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية قبل ظهر اليوم بأن سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف فعلاً مستودعات أسلحة إيرانية في محيط مطار دمشق الدولي.

وقال نتنياهو في كلمته اثناء الجلسة: “لقد أثبتنا اننا لن نكف عن احباط محاولات تعزيز الوجود الإيراني في سوريا”. وأضاف : لقد قصف سلاح الجو الاسرائيلي أهدافا في سوريا في الساعات الـ 36 الأخيرة”.

وكانت وسائل إعلام سورية قد قالت في نبأ عاجل لها إن قوات الدفاع الجوية للبلاد تصدت، ليلة الجمعة/ السبت، لأهداف معادية فوق منطقة دمشق، وتمكنت من إسقاط عدد منها.

وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بسماع دوي انفجارات قرب العاصمة السورية، فيما نشرت قناة “الإخبارية” أشرطة فيديو قالت إنها تظهر عملية صد قوات الدفاع الجوي “لعدوان” على محيط المدينة.

من جانبهم، قال ناشطون سوريون إن الانفجارات طالت محيط منطقة الكسوة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارين آخرين في سماء اللاذقية.

وفي وقت لاحق اضافت وكالة “سانا” ان طائرات حربية اسرائيلية قصفت بالصواريخ تم التصدي لأكثر من ثمانية منها في اجواء دمشق.

واضافت الوكالة أيضاً ان الدفاعات الجوية السورية انطلقت واسقطت غالبية الصواريخ التي اطلقتها الطائرات الاسرائيلية. ونتيجة لهذا القصف فقد اصيب مستودع في مطار دمشق.