فضيحة جديدة تلاحق ترامب على يد ممثلة إباحية اخرى

وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام مواجهة قضائية للمرة الثانية مع ممثلة أفلام إباحية، حيث رفعت الممثلة الإباحية كارين ماكدوجال دعوى قضائية ضد ترامب تطالبه فيها بإبطال اتفاق يمنعها من التحدث عن علاقة جمعت بينهم سابقًا.

وقالت ماكدوجال أنها تعرضت لضغوط وتهديدات لإرغامها على التزام الصمت، وأضافت في دعواها أنها “تعرضت لحملة افتراء وتشويه سمعة من جانب الفريق القانوني لترامب بهدف النيل منها”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشارت ماكدوجال إلى أن علاقتها بترامب تعود إلى ما بين عامي 2006 و2007، أي قبل تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، مبينة أنها استمرت على مدى 10 أشهر.

وكشفت ماكدوجال عن تفاصيل الدعوة وقالت إن شركة “أميركان ميديا” الإعلامية تواطأت مع محاميها لشراء قصة علاقتها بترامب، وبالتالي صمتها.

وتابعت انها قبضت مبلغ 150 ألف دولار وأن نصف المبلغ ذهب إلى محاميها الذي لم تكن تعلم أنه متواطئ مع الفريق الآخر، حسب قولها.

وأكدت ماكدوجال إن الفريق القانوني لترامب يهددها بتدميرها ماليًا إن تحدثت إلى صحفيين عن علاقتها السابقة به، وشددت ماكدوجال أنها تطلب في الدعوى إعلان بطلان إتفاق حفظ السرية.