باعذب الاماني واطيب التبريكات وانبل التطلعات نستقبل العام الجديد.. فكل عام وامتنا العربية بالف خير
أهم العناوين
جرينتش+2 03:26
تكفيراً عن دوس علمهم .. القطارنة يبلغ الصهاينة ان حكومتنا تصلي يومياً في محراب معاهدة وادي عربة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني