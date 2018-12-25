فضل شاكر يودع ماضيه الارهابي بأغنية «مع السلامة»/ فيديو

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان «مع السلامة»، من كلمات الشاعر محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة.

ويقول مطلع الأغنية «بهد نفسي وبابني فيك.. وجيت على نفسي ياما علشان ارضيك.. مش قادرة أبقى زيّك.. أنت عايش لروحك وأنا عايشة ليك».

كان فضل شاكر طرح مؤخرا أغنية «بديت أطيب»، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وهي من كلمات رحاب، وألحان مشعل العروج.

يذكر أن «شاكر» عاد للغناء بأغنية «ليه الجرح»، كما غنى أغنية «شبعنا من التمثيل» تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» للفنانة يسرا، ولكن تم حذف الأغنية بعد الهجوم عليه من قبل الجمهور وبعض الفنانين.