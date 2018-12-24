وجبة جديدة من المقبوض عليهم بتهم ترويج المخدرات وتهريب الاثار واقتناء السلاح

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على 66 مروجا ومتعاطيا للمواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والقطع الأثرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي في بيان صحفي امس: إن من أبرز الأشخاص الذين تم التعامل معهم خلال تلك الحملات شخص ألقي القبض عليه داخل منزله غرب مدينة اربد وبحوزته 27 قطعة نقدية أثرية, كما جرت مداهمة منزل شخص آخر في مدينة اربد بعد معلومات عن حيازته كمية من المواد المخدرة حيث ألقي القبض عليه وبحوزته حوالي 2500 حبة من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.

وفي العاصمة نفذت حملة ألقي القبض خلالها على 13 شخصاً من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وثلاثة أسلحة نارية، وكان من بينهم مصنف خطير من جنسية عربية وبرفقته ثلاثة آخرين ألقي القبض عليهم داخل احد المنازل شمال العاصمة.

وألقت كوادر إدارة مكافحة المخدرات القبض على 12 شخصاً في مناطق مختلفة من البادية الوسطى كان من بينهم شخص من جنسية عربية، ومطلوب مسجل بحقه ثلاثة طلبات وضبطت بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري (مسدس).

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال عدة مداهمات في محافظة مادبا القي القبض على 10 من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم مواد مخدرة بعد أن أبدى عدد منهم مقاومة شديدة لأفراد القوة المشاركة بالواجب إلا انه تمت السيطرة عليهم جميعا.

وضمن إقليم الوسط ألقي القبض على 5 أشخاص في لواء الرصيفة، وشخصين ضمن اختصاص محافظة البلقاء ضمن قضيتين منفصلتين احدهم مصنف خطير ومسجل بحقه 8 طلبات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

وفي إقليم الشمال ألقي القبض على 4 أشخاص في محافظة المفرق أحدهم بحقه 7 طلبات و3 أشخاص في محافظة عجلون وشخص في جرش واثنين في الرمثا وشخص في الأغوار الشمالية في منطقة المشارع بعد تورطهم جميعا بنشاطات جرمية تتعلق بالتعامل مع المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد.

وتعاملت كوادر الإدارة في إقليم الجنوب مع عدد من القضايا ألقت القبض خلالها على 6 أشخاص في محافظة العقبة من بينهم شخص من جنسية عربية و5 أشخاص في محافظة معان وضبطت كميات من المواد المخدرة ومسدس وكمية من العتاد.

وأشار المقدم السرطاوي إلى انه سيتم تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

كما نفذت إدارة المكافحة حملة على عدد من المطلوبين والمشبوهين بقضايا مخدرات في منطقة سحاب ، وألقت القبض على خمسة منهم وبحوزتهم اسلحة نارية ومواد مخدرة .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا مخدرات وتحديد اماكن تواجدهم ضمن لواء سحاب نفذوا صباح اليوم سلسلة مداهمات متزامنة لاماكن تواجدهم لالقاء القبض عليهم وما بحوزتهم من اسلحة ومواد مخدرة .

واضاف الناطق الاعلامي انه القي القبض خلال الحملة على خمسة اشخاص ، اثنين منهم من المطلوبين احدهم بحقه 11 طلبا امنيا وضبط بحوزته مجموعة من قطع الحشيش المخدر فيما ضبط بحوزة الثالث ثلاثة اسلحة نارية وكمية من الذخيرة ونصف كغم من مادة بودرة الحشيش الصناعي ، و ضبط بحوزة الرابع سلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة ، وضبط بحوزة الخامس على 300 غم من بودرة الحشيش وبوشرت التحقيقات .