عقدت لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية -السورية اجتماعاً أمس الاحد، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي، انتخبت خلاله بالتزكية النائب طارق خوري رئيسا لها والدكتور عواد الزوايدة نائبا للرئيس والدكتور مصطفى ياغي مقررا.

كما تضم هذه اللجنة كلاً من النواب : خالد أبو حسان ومحمود الطيطي واندريه حواري وهيثم زيادين ونضال الطعاني وخميس عطية وبركات النمر العبادي وجودت الدرابسة وقيس زيادين وهيا المفلح ووائل رزوق وخالد رمضان واحمد الصفدي وابتسام النوافلة وماجد قويسم وشاهة أبو شوشة وحسن السعود وانتصار حجازي.