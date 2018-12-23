مضاعفة التنسيق الامني.. لجنة سرية دائمة تجمع ممثلي سلطتي عباس والاحتلال

كشف الخبير الأمني في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أليكس فيشمان، عن خبايا اللقاء الذي جمع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية الميجر جنرال، كميل أبو ركن.

وقال فيشمان: إن جنرال “أبو ركن” التقى الوزير “حسين الشيخ” في مدينة القدس للتباحث في كيفية الحد من العمليات الفردية في الضفة الغربية.

وخلال اللقاء، أكد حسين الشيخ على أن هذه العمليات العشوائية لا تعكس السمة العامة في الضفة، وأن السلطة ستعمل على القضاء عليها.

وضم الوفد الإسرائيلي إلى جانب كميل أبو ركن، اللواء نداف بادان، ورئيس جهاز الأمن الداخلي المحلي الشاباك.

وكثر عقد اللجنة التنسيقية المشتركة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي المعروف باسم “السداسية” للتباحث في كبح جماح المقاومة بالضفة الغربية.