بعد حل المجلس التشريعي.. عباس المتهادن مع اسرائيل يعيد خلط الاوراق وتفجير الصراعات داخل البيت الفلسطيني
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جرينتش+2 10:22
انسحاب امريكا من سوريا يعني القاء اسرائيل تحت عجلات الباص الروسي

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