منخفض جوي ممطر يؤثر على المملكة الليلة ونهار غدٍ الخميس

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

وتتأثر المملكة تدريجياً الليلة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط الأمطار في المناطق الشمالية تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل أن تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة غزيرة على فترات ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المطر، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في مختلف مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المطر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الجمعة، مع استمرار الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وتبقى الفرصة حتى ساعات الظهيرة مهيأة لسقوط زخات من المطر في شمال ووسط وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 14 – 8 درجات مئوية والمناطق الشمالية 15 – 10 والمناطق الجنوبية 14 – 4 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.