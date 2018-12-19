توجه اردني – فلسطيني باعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقدس

قال مصدر فلسطيني مطلع اليوم الثلاثاء، أن هناك توجه أردني بإعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس.

وأكد المصدر لموقع “أمد للاعلام” عودة وفد مقدسي مساء امس الثلاثاء مكون من 15 شخصا، وذلك بعد زيارة لعمان استغرقت عدة ساعات بدعوة من الملك عبد الله الثاني بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حفل الاستقبال ومأدبة الغداء الذي أقامها الملك للطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوفد عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الملك عبد الله في دعم صمود المقدسيين والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية .

وأشاد المصدر بالعلاقات الفلسطينية الأردنية والتنسيق التام لمواجهة “صفقة ترامب” ومواقف الملك الحاسمة في دعم وإسناد الشرعية الفلسطينية في مواجهة محاولات استهدافها .

ومن جانبه ذكر المصدر، أن الملك لديه قناعة بأن اي تقويض للسلطه الفلسطينية سيدفع ثمنه الأردن وأكد أنه سيخوض تحركا واسعا لحمايتها.