الموساد يتولى المسؤولية الامنية عن كل المؤسسات اليهودية في العالم

ذكرت القناة الإسرائيلية “كان” ان إسرائيل تقوم بتمويل توفير الامن لليهود في الخارج من خلال تمرير ميزانية وقدرها 10 ملايين شاقل لجهاز الموساد الإسرائيلي عن طريق احدى الوزارات، بهدف زيادة الامن لمؤسسات المجتمع اليهودي في انحاء العالم. وذكر مسؤولون إسرائيليون ان هذه الأموال خصصت لدعم جهات امنية محلية والمساهمة بتنسيق أنشطة بينهم.

هذه الميزانية لا تصل مباشرة من ميزانية الموساد، انما من ميزانية هذه الوزارة، بهدف توفير الامن لهذه المجتمعات. وهكذا، فان إسرائيل في الواقع تمول امن يهود يعيشون بالخارج وليسوا مواطنين إسرائيليين.

خلفية نقل هذه الأموال هو زيادة حوادث الاعتداءات على خلفية معاداة السامية ومضاعفة الاعتداءات الإرهابية في العالم. الحديث يدور عن موضوع حساس ، بان تنشط إسرائيل في دول اجنبية وتشارك بتوفير الامن لليهود حول العالم- بالرغم من ان مسؤولية هذا الامر تقع على عاتق هذه الدول.