قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة شملت 26 فلسطينيًا بينهم سيدة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 26 مواطنًا فلسطينيًا، عقب دهم وتفتيش منازلهم في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة؛ بينهم فتاة وأطفال وأسرى محررون؛ قبل أن يتم نقلهم لجهات غير معلومة.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال، بأن قواته اعتقلت الليلة الماضية 24 فلسطينيًا من الضفة الغربية بدعوى أنهم “مطلوبون” بتهم ممارسة نشاطات وأعمال مقاومة شعبية ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة آيات دحادحة؛ وهي زوجة الأسير المحرر عاصم البرغوثي (يبحث عنه الاحتلال) شقيق الشهيد صالح البرغوثي، من مدينة رام الله.

وقد طالت الاعتقالات الإسرائيلية 11 فلسطينيًا من محافظة جنين ؛ 5 شبان من مخيم جنين للاجئين غربي المدينة، بالإضافة لشاب من المدينة، واثنين من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وثلاثة من بلدتي جبع وصانور جنوبًا.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بيت ريما شمال غربي رام الله، وسلواد شرقي المدينة، وبيت لقيا غربًا.

وصادرت قوات الاحتلال مبلغًا من المال، عقب دهم وتفتيش متجرًا في بلدة بيت لقيا غربي رام الله، يعود للمواطن إياد دار عاصي؛ قبل أن تقوم باعتقاله أيضًا.

وأضاف المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين من بلدة الخضر جنوبي بيت لحم ، وفلسطينيًا من بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية.

ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل ؛ بينها بيوت أسرى محررين، وشرعت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها؛ قبل أن تعتقل مواطنًا فلسطينيًا من مخيم العروب للاجئين شمالي المدينة وتنقله لجهة مجهولة.

واقتحم جيش الاحتلال حيْ المصايف في مدينة رام الله، واستولى على تسجيلات كاميرات المراقبة من عمارة زياد أبو عين، ومن بنايات فلسطينية في ضاحية الريحان شمالي المدينة.

وفي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابيْن فلسطينييْن من منزلهما في بلدة حزما شرقي المدينة المحتلة.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال لا تأتي على ذكر اعتقالات القدس في بيان الجيش، وتتطرق فقط للاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.