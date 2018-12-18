اعتقال عوني مطيع تم في اسطنبول قبل أيام من تسليمه للاردن

قالت مصادر مسؤولة لقناة المملكة اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على المتهم الرئيس في القضية المعروفة بقضية التبغ في اسطنبول قبل أيام من تسليمه للأردن، لأسباب “إجرائية وقانونية”.

وأوضحت ذات المصادر أن “المتهم الذي أعلنت الحكومة عن تسلمه الاثنين، حاول الإفلات من السلطات التركية عبر التنقل المستمر بين المدن هناك”.

“المتهم الذي فر من الأردن إلى لبنان توجه بعد ذلك إلى تركيا حيث القي القبض عليه في اسطنبول، ولم يتمكن من المغادرة إلى بلد أخرى”، وفق ما أفادت المصادر.

وبحسب المصادر “تأكد الأردن من مغادرة المتهم إلى تركيا بعد أسبوعين من فراره إلى لبنان، كما أن المتهم تجنب الإقامة في الفنادق وألقي القبض عليه داخل شقة في اسطنبول”.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات إن “جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة، على مدى عدة أشهر، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه بالتعاون مع السلطات التركية المختصة”.

وكان المتهم الرئيس في القضية فد غادر الأردن في 11 يوليو/تموز الماضي، وهو مطلوب بقضايا تتعلق بتهريب التبغ والغش فيه.