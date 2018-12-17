لا تهاون مع الغشاشين.. بلدية المفرق تضبط لحوماً فاسدة في احدى الملاحم

ضبطت كوادر مديرية الصحة في بلدية المفرق الكبرى مساء امس لحوما فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري في احدى الملاحم في مدينة المفرق وذلك أثناء الجولات التفتيشية للكوادر التابعة للدائرة الصحية في البلدية .

وبين مدير الدائرة الصحية في البلدية خالد الشلبي استمرارية الكوادر بالعمل على فترات صباحية ومسائية وجولات ميدانية على المحلات والأسواق، موضحا انه تم ضبط لحوم فاسدة في ملحمة، وتم التحفظ عليها والعمل على إتلاف الكميات بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وتحويل صاحبها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.‎

رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر نايل الدغمي اكد أن البلدية لن تتوانى عن الرقابة المستمرة والجولات التفتيشية على المحلات والأسواق للحفاظ على صحة المواطنين، مشددا انه لا تهاون مع المخالفين، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحقهم ودون أي تأخير .