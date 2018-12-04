المواطنون يشاركون اليوم بحملة "يلا عالبلد "دعماً للتجار المتضررين في عمان من السيول الاخيرة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:09
خلال شهرين.. معبر جابر يشهد عبور 138 الف مسافر بين قادم ومغادر

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني