جبهة النصرة تشتري أسرى بريطانيين وامريكان وفرنسيين من داعش

اشترت “جبهة النصرة” الإرهابية من قياديين في “تنظيم داعش” بريف إدلب أربع نساء وطفلين وشاب من الجنسية البريطانية.

وكشفت مصادر مطلعة في ريف إدلب لوكالة “سبوتنيك” أن اتفاقا سريا وقع بين قياديين من تنظيم “داعش” مع قياديين من “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة) ينص على تسليم مسلحي “داعش” للهيئة أربع نساء وطفلين وشاب من الجنسيات الأمريكية والفرنسية والبريطانية.

وتمت عملية التسليم يوم الإثنين الماضي في بلدة سلقين، واشارت المصادر إلى أن الرهائن هم ثلاث فتيات من الجنسية الفرنسية، وامرأة من الجنسية الأمريكية مع طفليها، التحقن سابقا بصفوف تنظيم “داعش” من أجل “جهاد النكاح” إضافة إلى شاب من الجنسية البريطانية معتقل لدى تنظيم “داعش” خلال مواجهات وقعت بين مقاتليه العراقيين في بلدة سلقين بريف إدلب مع مقاتلي الهيئة الأجانب منذ أشهر

ورجحت المصادر أن النساء اللواتي قامت “جبهة النصرة” بشرائهن، كان تنظيم “داعش” اقتادهن في وقت سابق من مدينة الموصل عبر الحدود العراقية إلى داخل محافظة إدلب، لافتة إلى أن عملية التسليم تمت مقابل دفع الهيئة مبالغ مادية لتنظيم “داعش” بالإضافة لتأمين منازل وأراض لمسلحيه في إحدى القرى الحدودية شمال إدلب.

الجدير بالذكر، أن آلاف النساء والفتيات قدمن من عشرات الدول وانتمين لتنظيم “داعش” طوال سنوات سطوته في مناطق مختلفة من العراق وسوريا، من أجل الزواج من عناصر التنظيم وقادته وفق ما سمي بـ”جهاد النكاح” وهو الذي هربن منه بعدما فقدن أزواجهن المقاتلين والهاربين، ولم يبق لهن سوى أطفالهن.