المواطنون يشاركون اليوم بحملة "يلا عالبلد "دعماً للتجار المتضررين في عمان من السيول الاخيرة/ فيديو
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هل اقتربت معركة إدلب.. النصرة وداعش يدفعان بقوات ازبكية وشيشانية وتركستانية ضخمة إلى جبهات حماة واللاذقية

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