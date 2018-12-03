تزايد اعداد اللاجئين السوريين العائدين عبر مركز نصيب لبلادهم من الاردن

سجل مركز نصيب الحدودي عودة نحو 1439 مواطنا سوريا مهجرا بفعل الإرهاب عبر معبر نصيب – جابر الحدودي مع الأردن خلال الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس مركز الهجرة والجوازات في مركز نصيب العقيد مازن غندور إلى أن حركة قدوم السوريين المهجرين بفعل الإرهاب تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي حيث وصل عدد العائدين 1439 شخصا بالتوازي مع التسهيلات التي منحتها السفارة السورية في عمان للمواطنين الذين غادروا البلاد بصورة عشوائية عبر الحدود ويرغبون بالعودة إلى الوطن.

ولفت غندور إلى أن الرقم ارتفع كثيرا منذ افتتاح المعبر في الخامس عشر من تشرين الأول الماضي ليبلغ إجمالي المهجرين السوريين العائدين نحو 4219 بتذاكر مرور مؤقتة مقدمة من السفارة السورية في الأردن مشيرا إلى أن عودة الأمن والاستقرار إلى معظم المناطق بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري شجعت السوريين على العودة إلى بلداتهم وقراهم التي تهجروا منها.

وعاد في الـ 28 من الشهر الفائت عدد من الأسر السورية المهجرة بفعل الإرهاب قادمة من مخيمات اللجوء في الأراضي الأردنية إلى سورية عبر المعبر إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش من الإرهاب.

وتم خلال الفترة الماضية تسوية أوضاع المئات من الشباب السوريين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى وطنهم لأداء خدمة العلم من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو فرار خارجي عن طريق معبر نصيب مستفيدين من مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018 الصادر في العاشر من تشرين الأول الماضي.