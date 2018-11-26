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جرينتش+2 12:53
لقطع دابر الاعمال الجنائية.. إحالة 5 من ذوي الاسبقيات ارتكبوا 24 سرقة إلى محكمة أمن الدولة

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