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جرينتش+2 12:53
النخالة يشيد بانجازات المقاومة ويستغرب صمت آل سعود عن قول ترامب انه لولا السعودية لكانت اسرائيل في خطر

1 تعليق

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    لميس العزة

    نعم ولكن يجب أن يكمل المجاهد النخالة تأكيده الذي يقول “أنَّ لا عدوَّ لهذهِ الأمة إلا الكيانَ الصهيوني” بقوله وعملاء الكيان الصهيوني. فالعميل للعدو هو في نفس خطر العدو إن لم يكن أخطر.

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