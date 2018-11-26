موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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جرينتش+2 12:53
العبادي يرفض طلب ترامب الحصول على تعويضات عراقية لقاء الغزو الأمريكي

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