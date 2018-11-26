السفارة الأردنية في أبو ظبي تتابع شمول الزميل النجار بالعفو الإماراتي

قالت وزراة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، إن السفارة الأردنية في الإمارات تتابع مع السلطات المعنية إن كان هناك أردنيون مشمولون بالعفو بمناسبة العيد الوطني للإمارات.

وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم، عفوا عن 785 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام.

يشار إلى أن السلطات الإماراتية كان اعتقلت الزميل تيسير النجار في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2015، بسبب منشور نشره على فيسبوك في العام 2014 واعتبرته السلطات مسيئا.

وفي 19 حزيران (يوينو) الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي، تثبيت حكم بحق النجار وهو السجن 3 سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم (نحو 100 ألف دينار أردني)، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بـ”إهانة رموز الدولة”، كما ردت المحكمة الطعن الذي تقدم به موكله.