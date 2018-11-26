إسرائيل تسعى لفتح علاقات تطبيعية مع السودان

قالت صحيفة “هآرتس العبرية” مساء امس الأحد، إن “إسرائيل” تعمل على تسوية العلاقات مع عددٍ من الدول العربية على غرار استئناف علاقتها مع عمان ودولة تشاد.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لاستئناف علاقتها مع كلٍ من دولة السودان والبحرين، لما لهما من أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت “هآرتس”، أن عودة العلاقات مع دولة السودان، سيؤدي إلى تقصير مسار الرحلات الجوية بين “إسرائيل” والبرازيل.

وكشفت القناة الثانية العبرية أن الزيارة المقبلة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تتمثل في السودان، وذلك في إطار عملية التطبيع مع الدول العربية التي يخوضها نتنياهو، معتبرا أن هناك اختراق كبير في العلاقات مع بعض الدول العربية، التي لا تربطها علاقات واتفاقات مع “إسرائيل”.

وتأتي هذه الزيارة المتوقعة بعد زيارة رئيس الحكومة نتنياهو إلى سلطنة عمان، تلاه زيارة بعض وزرائه لبعض الدول العربية من بينها الإمارات.