نائب روسي يطالب بملاحقة السحرة الدجالين وتأسيس اتحاد رسمي للسحرة الشرعيين

اقترح مشرع قانوني في موسكو، إنشاء قائمة سوداء، تضمّ جميع “السحرة الدجالين” وكذلك تأسيس اتحاد رسمي لـ “السحرة الشرعيين”.

وصدر الاقتراح الجديد بداية على لسان النائب في مجلس الدوما، أنطون بافلييف، الذي أكّد على ضرورة تأسيس اتحاد مستقل للسحرة، بغية التفريق بين الكاذبين والشرعيين منهم، على أن تنشر أسماء الطرفين على الموقع الالكتروني للاتحاد المفترض.

وأشار النائب إلى أن إنشاء “اتحاد السحرة” قد أصبح أمرا ضروريا نظرا لأعدادهم الجيدة في موسكو، وفي روسيا عموما. لكن في الوقت نفسه، يشكك خبراء في إمكانية فصل الساحر الكاذب عن االساحر المحترف.

كما يهدف بافلييف من هذا الاقتراح، إلى تنظيم ومراقبة عمل السحرة في موسكو، والتي تثير كثير من أنشطتهم الغريبة أسئلة واستفسارات ملحة.

وفي نهاية اقتراحه، عبّر النائب عن “أهمية تأسيس الاتحاد الجديد، بجهود ومبادرة من السحرة ذاتهم”، في حين يتحاشى الكثير من السحرة الانخراط في اتحاد منظم، خوفا من التضييق على أنشطتهم وأساليب خدعهم.