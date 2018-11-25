من غشنا ليس منا.. مؤسسة الغذاء والدواء تضبط 535 تنكة زيت زيتون مغشوش خلال الموسم الحالي

ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء منذ بداية موسم عصر الزيتون الحالي 8.5 طن زيت زيتون مغشوش تعادل 535 تنكة تم التحفظ عليها وتحويل القائمين عليها الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وقال مدير مديرية المناطق في المؤسسة الدكتور موسى العبادي في بيان صحفي انه تم ضبط بعض المعامل التي تقوم بغش الزيت عبر إضافة اصباغ ونكهات كيماوية ممنوعة الى زيوت نباتية (زيت ذرة و عباد الشمس وزيت فول الصويا) بهدف اعطاء لون ورائحة تشبه زيت الزيتون الطبيعي.

وأطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء منذ بداية موسم عصر زيت الزيتون حملة تحت شعار (افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك)، تم خلالها وضع خطة عمل لمراقبة انتاج وتوزيع وتداول هذا المنتج الوطني في محافظات المملكة بالتعاون مع الجهات الرقابية والاجهزة الامنية.

وقامت المؤسسة بتوفير فحص مجاني لزيت الزيتون لمن يرغب من أجل ضمان شراء المواطنين لزيت زيتون غير مغشوش، وزارت فرقها معاصر المملكة للكشف عن مدى التزامها بالشروط الصحية والقواعد الفنية لعصر زيت الزيتون .

وقد بلغ عدد العينات التي تم فحصها من قبل كوادر المؤسسة 1500 عينة.