موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:11
ماذا تعرف عن “الجمعة السوداء” التي تلي يوم عيد الشكر الامريكي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني