موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:11
حملة مرورية لتهذيب السيارات من الإضافات الضوئية والصوتية المزعجة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني