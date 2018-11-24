وفد فتح يصل غداً.. مصدر مصري يعلن ان حركة حماس وافقت مبدئياً على ورقة القاهرة للمصالحة

قال مصدر مصري، مساء امس الجمعة، إن حركة حماس أبدت موافقتها المبدئية على ورقة أعدتها القاهرة من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضاف المصدر أن المسؤولين المصريين، أجروا مباحثات مع وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة حاليا، من أجل إتمام ملف المصالحة.

وأبدى وفد حماس المؤلف من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وعضوية كل من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى، موافقة مبدئية على الورقة المصرية للمصالحة، وفق المصدر.

ومن المقرر أن تستقبل القاهرة غدا الاحد، وفدا من حركة “فتح” وآخر من “الجهاد الإسلامي” لمناقشة الورقة المصرية، بناء على دعوة مصرية، تمهيدا لاجتماع الفصائل الفلسطينية على مائدة اجتماعات واحدة.

وأشارت إلى أن محور المباحثات يتركز على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتنفيذ بنود المصالحة، انطلاقا من الاتفاق الشامل الموقع العام 2011، الذي يتضمن بنود: المصالحة، والحكومة، والأمن، والانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية وما يتعلق بتطويرها وتفعيلها.

وكانت الوساطة المصرية أثمرت منتصف نوفمبر/تشريت الثاني الجاري عن تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد أعنف جولة منذ حملة “الجرف الصامد” عام 2014.

وبذلت مصر جهودا مكثفة في الفترة الماضية على صعيدي التهدئة في غزة واستكمال مسار المصالحة الفلسطينية.

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