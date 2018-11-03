كوبا تتحدى امريكا وتعلن ان سياسة العقوبات ستقودها الى عزلة دولية

أعلنت كوبا يوم أمس الجمعة أن العقوبات الجديدة التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها عليها محاولة عقيمة لتغيير سياساتها ولن تؤدي إلا إلى زيادة عزلة واشنطن على الصعيد الدولي.

وقال مدير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكوبية كارلوس فرنانديز دو كوسيو، خلال مؤتمر صحفي في هافانا” نرفض بشدة هذه الإجراءات التي ستؤثر على الاقتصاد ونمو البلاد إضافة إلى تأثير الحصار الاقتصادي”. وأضاف “ستفشل.ولن تكسر إرادة الكوبيين”.

هذا و أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، يوم الخميس الماضي ، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على أكثر من 20 هيئة في كوبا، مرتبطة بالجيش والمخابرات، وجاء هذا الإعلان بعد ساعة واحدة فقط من دعوة 189 دولة بالأمم المتحدة في قرار إلى إنهاء الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. وحاولت واشنطن دون جدوى تعديل النص لدفع كوبا إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

هذا، وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العام الماضي، عن تشديد العقوبات ضد كوبا. وتخص العقوبات التعاملات المالية والتجارة والتعليم ومجالات أخرى.