رئيس الحكومة السورية وكامل أعضائها ينتقلون إلى حلب لمتابعة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي

بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، انتقلت الحكومة بكامل أعضائها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى محافظة حلب، لمتابعة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي في المحافظة، وعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء فيها.

وعند وصوله إلى مطار حلب الدولي اطلع المهندس خميس على أقسام المطار وجهوزيته،، والتحديثات التي طرأت عليه والخدمات التي يمكن أن يقدمها للمواطنين.

ويشكل الواقع الصناعي وعودة حلب إلى ألقها كمدينة اقتصادية “صناعية وحرفية بالدرجة الأولى وتجارية وزراعية وسياحية” أهم أولويات الزيارة، وهو ما يعكس اهتماما ملحوظا على كل المستويات لتستعيد حلب مركزها المهم اقتصاديا على الصعيدين المحلي والدولي.

وتشمل الزيارة أيضا الاطلاع على الواقعين الخدمي والتنموي، ونسب تنفيذ المشاريع التي تم اطلاقها في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والسياحية، إضافة إلى حركة الأسواق التجارية وواقع العملية الإنتاجية ومراحل إنجاز المخطط التنظيمي الجديد للمدينة، وسبل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المحافظة.