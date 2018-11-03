بابا الاقباط يستنكر جريمة المنيا ويؤكد ان مصر ستهزم الارهاب

علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الحادث الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة، حافلة تقل أقباطًا بالمنيا وهم في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف ببرية القلاوون.

وأضاف «تواضروس»، خلال فيديو نُشر على الصفحة الرسمية الرسمية للكنيسة على «فيسبوك»، أمس الجمعة، «تألمنا كثيرًا لمثل هذه الحوادث لكننا على طريق القيامة نودعهم، ونعلم أن الله يرى كل الأمور، ويضبط كل الأحداث في كل حياتنا».

وأعرب عن تعازيه لأسر الشهداء والمصابين، قائلًا: «باسم الكنيسة وكل هيئاتها نعزيهم ونتعزى معهم ونصلي أن يملأ الله قلوبنا بتعزيته السمائية».

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتصاله الهاتفي، وطلبه نقل تعازيه لأسر كل الشهداء والمصابين، متابعًا أن الرئيس أكد خلال الاتصال أن مصر ستهزم الإرهاب بتماسكها وقوتها، وأن المصريين يسعون للخير ولا يبغون شرًا لأحد.

كما وجه الشكر أيضًا إلى الوزراء الذين اهتموا بالحادث، وعلى رأسهم وزيرتا الصحة والتضامن الاجتماعي؛ لاهتمامهما بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية بكل متطلباتها للمصابين، قائلًا: «نشكرهم، ونشكر كذلك الأطباء الذين أدوا واجبهم في أكثر من مستشفى».

وتابع: «نحن على تواصل مع الآباء الأساقفة الأحباء في المنيا؛ لتقديم كل ما يحتاجه المصابين ومن أجل راحة الشهداء، ونحن نعلم أن هذه الأحداث لا تصيبنا كمسيحيين فقط، بل إنها تصيب المجتمع المصري ككل».

وواصل: «هذه الأحداث لم تزدنا شيئًا على مدار التاريخ إلا صلابة، وكذلك حادث المنيا لن يزيدنا إلا بمزيد من الصلابة»، مؤكدًا أن أثمن ما تملكه مصر هو وحدة شعبها وتماسكه.

واستطرد: «نرفع قلوبنا للصلاة من أجل الشهداء وشفاء المصابين، والذين يهتمون بهذا الحادث وسلامة بلادنا وحفظ السلام فيها، ونصلي من أجل المعتدين أيضًا لأنهم في غيبوبة لأن ما يسببوه من حزن وألم وضيق في مجتمعنا المصري لن يحقق شيئًا على الإطلاق».

وأنهى تصريحه، قائلًا: «نثق في الله الذي يرعانا، ويرعى بلادنا، ويحفظنا دائمًا في اسمه القدوس، ونثق في كل المسؤولين، ونشكرهم على ما بذلوه، ونصلي لله أن تسكن تعزيته في قلوبنا جميعًا».

وكان سبعة أقباط قد لقوا مصرعهم، امس الجمعة، في إطلاق نار على حافلة جنوب القاهرة تبنى مسؤوليته تنظيم داعش، في أول اعتداء يستهدف الأقباط منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان صادر عنها : إنها “تلقت إخطارا بوقوع حادث إطلاق نار استهدف حافلة تقل مجموعة من الأقباط أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل” في محافظة المنيا الواقعة على بعد 250 كيلومترا جنوب القاهرة.

وذكر مصدر أمني أن حصيلة الاعتداء “سبعة قتلى وسبعة جرحى”، بعد أن كان أسقف المنيا الأنبا مكاريوس أشار الى سقوط سبعة قتلى و14 مصابا.

وقال تنظيم داعش في بيان نشرته وكالة “اعماق” الناطقة باسمه على حسابها على تطبيق “تلغرام” للرسائل المشفّرة إنّ “منفّذي الكمين الذي استهدف زوارا نصارى على طريق دير الأنبا صموئيل في المنيا هم من مقاتلي داعش”.