الكيف اولاً.. سيارة أجرة لبنانية تقدم للركاب نرجيلة والمشروبات/ فيديو

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) مقطع فيديو لسائق سيارة أجرة وهو يعرض مميزات فريدة من نوعها موجودة داخل صالون السيارة للراكب الذي صعد معه لايصاله.

وأظهر مقطع الفيديو مميزات السيارة من الداخل، حيث قام السائق بعرض كل التفاصيل وشرح كيفية عملها.

وقام السائق بإشعال النرجيلة التي وضعها في مكان مخفي، بالإضافة إلى ذلك قام السائق بعرض ميزة تقديم المشروبات الساخنة والباردة من خلال صنبور في الصالون.

هذا فضلا عن إمكانية استمتاع الراكب بالتلفاز والمسلسلات المختلفة التي تعرض على شاشة مثبته داخل السيارة.