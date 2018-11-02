“سلسال الذهب” يعيد بسام كوسا للبيئة الشامية والدراما الرمضانية

يعود الفنان السوري، بسام كوسا، إلى أعمال البيئة الشامية عبر مسلسل “سلاسل الدهب”.

وأعلنت شركة “غولدن لاين” المنتجة للعمل عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنّ “كوسا سيبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أن التصوير سيكون في العاصمة السورية دمشق، ليكون جاهزًا للعرض في موسم رمضان المقبل.

والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية على رأسهم كوسا.

يشار إلى أنّ الفنان بسام كوسا قدم العام الجاري وخلال رمضان الفائت مسلسل “روزنا” بينما كان مسلسل “الغربال2” سنة 2015 آخر أعماله في البيئة الشامية.