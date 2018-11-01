استقالة الوزيرين عزمي محافظة ولينا عنّاب اليوم الخميس بناء على طلب رئيس الوزراء

ذكرت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد استدعى وزيرة السياحة لينا عنّاب، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي عزمي محافظة للقائهما بشكل منفرد صباح اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء.

وقد طُلب الرزاز من الوزيرين مساء يوم الأربعاء الحضور إلى دار رئاسة الوزراء للقاء الرئيس، الذي التقى عناب ومحافظة لمدة استغرقت الساعة تقريباً، وأبلغهما بضرورة تقديم استقالتيهما بعد النتائج الأولية التي ظهرت في لجان التحقق التي شكّلتها الحكومة.

كما أشار الرزاز إلى الظروف التي تعيشها الحكومة وسط ازيداد الضغوط عليها من قبل النواب والشارع حول تحمل المسؤولية السياسية والأدبية.

وطلب الرزاز من الوزيرين عناب ومحافظة إبلاغ لجنة التحقق النيابية التي تتقصى أحداث البحر الميت بأنهما وضعا استقالتيهما بين يدي رئيس الوزراء.

وكانت لجنة التحقق النيابية قد عقدت اجتماعاً لها عصر الخميس مع 6 وزراء على صلة بحادثة البحر الميت، وقال رئيس لجنة التحقق النيابية عبد المنعم العودات إن التحقيقات الأولية كشفت قصوراً وتهاوناً في أداء بعض الوزراء.