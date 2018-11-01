اصدار جديد.. الحنين الى النص- سيرة ذاتية فكرية

لمؤلفه : الاستاذ الدكتور أسعد دوراكوفيتش

ترجمة : الاستاذ اسماعيل أبو البندورة/ عن اللغة البوسنية

صدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة في سلسلة اصدارات مدن الثقافة 2018

يتناول الكتاب علاقة المؤلف باللغة والثقافة العربية وتجربته في هذا المجال وترجمة الأدب العربي في البوسنة والهرسك وموضوعات تتعلق بالاستشراق والإسلام والواقع الثقافي في البوسنة .

ويعد الاستاذ الدكتور أسعد دوراكوفيتش من أبرز المستعربين في البوسنة والهرسك ومنطقة البلقان بشكل عام وهو عضو في مجمع اللغة العربية الأردني وقام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة البوسنية والمعلقات وألف ليلة وليلة والعديد من الترجمات والدراسات المتعلقة بالأدب والثقافة العربية .