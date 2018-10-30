القائد العراقي عزة ابراهيم يعزي الملك بضحايا فاجعة البحر الميت

بعث القائد العراقي عزة ابراهيم، أمين سر قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي، ببرقية تعزية ومواساة الى جلالة الملك عبد الله الثاني، بضحايا فاجعة البحر الميت.

وجاء في هذه البرقية ما يلي..

تابعنا بكل مشاعر الحزن والاسى انباء كارثة السيول التي اودت بحياة عدد من اشبال الاردن والعراق ومعلميهم قرب البحر الميت واصابة عدد آخر بجروح.

واذ نتوجه الى جلالتكم والى حكومة وشعب المملكة الاردنية الشقيقة باحر التعازي وخالص المواساة، نسأل الله العلي القدير ان يتغمد الشهداء برحمته الواسعة وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وان يلهمكم وذوي الضحايا جميعاً الصبر والسلوان، وان يشمل بعنايته ولطفه المملكة الشقيقة وان يحميها من كل شر ومكروه.