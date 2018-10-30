العدس – طعام الفقراء – لذيذ في الشتاء ومفيد للقلب والغدد الصماء

اكتشف باحثون من جامعة «غويلف» الكندية أنّ العدس يساعد على تخفيض مستوى تركيز الكولسترول وتطبيع ضغط الدم. وقالوا إنّ تناول العدس بصورة دورية يحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض، كما يؤثر إيجاباً في عمل الغدد الصماء.

وأجروا سلسلة تجارب تناول خلالها المشتركون أطباقاً مختلفة من البطاطا والأرزّ والعدس. فمثلاً، تناولوا الأرزّ أو البطاطا، أو تناولوها مع العدس.

وقد اتّضح للباحثين أنّ العدس يعمل على تقليص مستوى السكر في الدم. وكما هو معلوم، فإنّ ارتفاع مستوى السكر في الدم يحفّز عملية تصلّب الشرايين، وعند تناول الأرزّ والعدس انخفض مستوى السكر بنسبة 20 في المئة مقارنةً بتناول الأرزّ لوحده. كذلك خفّض مزيج البطاطا والعدس مستوى السكر بنسبة 35 في المئة مقارنةً بتناول البطاطا فقط.

وفسّر الخبراء تأثير العدس بأنه ناتج عن احتوائه على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات والعناصر الدقيقة، أهمّها الفيتامينات B، وA، والأحماض الدهنية الأوميغا 3 و6.

كما يحتوي العدس على مواد تكبح نموّ الأورام. وهو مصدرٌ مهمّ للحامض الأميني «تريبتوفان» الذي يساعد على إفراز هورمون «سيروتونين»، وهو بذلك يحمي من الاكتئاب.