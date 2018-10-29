دراسة علمية تربط بين انخفاض درجات الحرارة وزيادة الازمات القلبية

أفادت دراسة جديدة موسعة، أن الأزمات القلبية تحدث في كثير من الأحيان عندما تنخفض درجات الحرارة.

وذكر تقرير نشر في دورية جمعية القلب الأميركية، أنه استنادا إلى بيانات طبية ومعلومات عن الطقس، خلال فترة تزيد عن 15 عاما، ربط الباحثون بين زيادة التعرض للنوبات القلبية وانخفاض درجة حرارة الجو، والضغط الجوي وزيادة سرعة الرياح وتراجع فترات سطوع الشمس.

وأوضح كبير الباحثين، أن الشيء الفريد في الدراسة الجديدة، هو أنه “تمت متابعة جميع الأزمات القلبية التي تحدث في بلد بأكمله لمدة 16 عاما، بالإضافة إلى بيانات الطقس في يوم حدوث النوبة القلبية”.

وقال الدكتور ديفيد إيرلينج، رئيس قسم أمراض القلب في جامعة لوند، ومستشفى سكونه الجامعي في السويد ل‍رويترز هيلث “لدينا بيانات عن أكثر من 280 ألف أزمة قلبية وثلاثة ملايين معلومة من بيانات الأرصاد الجوية”.

وفحص إيرلينج وزملاؤه سجلات القلب السويدية، التي تسجل كل المرضى الذين عانوا من أعراض تشبه الأزمة القلبية ونقلوا إلى وحدات الرعاية المركزة، أو مختبرات القسطرة التاجية، وتضم السجلات معلومات صحية عن المرضى بينها السن وكتلة الجسم، والتدخين من عدمه ونتائج رسم القلب وأنواع التدخلات الجراحية والأدوية والتشخيص.