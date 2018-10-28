خلال اجتماع حكومي – نيابي.. فوضى وملاسنات حادة وتواقيع لحجب الثقة عن وزراء جراء فاجعة البحر الميت

باشر عدد من النواب، اليوم الأحد، التوقيع على مذكرة حجب الثقة عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، بسبب اتهامهما بالتقصير بفاجعة البحر الميت والتي أدت إلى وفاة 21 شخصا غالبيتهم أطفال مدرسة وإصابة 35 آخرين.

وقد وقعت ملاسنات وفوضى داخل مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال اجتماع نيابي حكومي لمناقشة هذه الحادثة المؤلمة.

وقد قرر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال هذا الاجتماع المتوتر دعوة مجلس النواب لعقد جلسة رقابية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح بعد غد الثلاثاء، لتشكيل لجنة تحقيق نيابية للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت.

بدوره قال وزير التربية، إنّ “رحلة المغامرات ممنوعة على الطلبة ويمنع تنظيم الرحلات لأماكن محاري الوديان”.

من جهتها قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إنّ “الشركة التي نظمت الرحلة مرخصة حسب الأصول وسياحة المغامرات يتم تنظيمها من خلال التعليمات”.

وأضافت أنّ “المكتب السياحي مرخص ولكن لم يتم الالتزام بالتعليمات وقد تم إغلاق المكتب امس بسبب عدم الالتزام بالتعليمات”.

كما عقدت لجنة التربية النيابية اليوم الأحد اجتماعاً مع 7 وزراء للوقوف على تفاصيل حادثة سيول البحر الميت، ومعرفة الأسباب التي أودت بحياة 21 شخصاً، إضافة إلى إصابة 43 آخرين.

الجلسة التي شهدت مداخلات شديدة اللهجة من بعض النواب، بدأت بكلمة لوزير الداخلية سمير مبيضين الذي استعرض الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية خلال الحادثة.

مبيضين قال ” عشت ساعات عصيبة وشاهدت رجالا أوفياء يقومون بالانقاذ، منهم الدفاع المدني”.

وأضاف، ” شارك في جهود الانقاذ غطاسون وفرق من انقاذ جبلي ومائي ومسعفين من الطواقم الطبية”.

رئيس مجلس النواب خاطب وزير الداخلية حال انتهائه من كلمته بالقول،” معالي الوزير مجيئنا اليوم لنبحث عن مسببات الحادث، اما جهودكم المشكورة والمباركة هي بعد الحادث”.

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، قال في كلمته ” تقدمت المدرسة بطلب الرحلة بهدف زيارة الاماكن الاثرية الموجودة في وادي الازرق، وصدرت الموافقة من الوزارة على منطقة الازرق، وتم ارفاق الموافقة بالتعليمات “.

وأضاف محافظة، ” المدرسة كانت قد أرسلت إلى الاهالي طلباً للاشتراك بالرحلة، والطلب يقول ان الزيارة تعليمية ترهفيهية لطلاب المرحلة الاساسية من الصف السادس الى الثامن إلى وادي زرقاء ماعين، يوم الخميس، وأن تكلفة الرحلة 30 ديناراً”.

ومن برنامج الرحلة بحسب محافظة، ” التجمع الساعة 8:00 إلى 9 في المدرسة، ثم الانطلاق، ثم التوجه إلى منطقة زرقاء ماعين طريق البحر الميت”. وبين محافظة أن كشف الرحلة تضمن أن عدد الطلاب بلغ “30 اسما و3 مشرفين وحافلتين”، لكن الرحلة التي ذهبت “تضمنت 36 طالباً وولية أمر و7 مشرفين وطلاب في الصف السادس حتى التاسع”.

وأوضح محافظة أن قائمة الرحلة النهائية فيها 26 إسما ليسوا في القائمة التي وصلت الوزارة، منها 11 وفاة ليسوا في القائمة التي وردت الوزارة.

وقد حضر هذا الاجتماع عدد من النواب ورؤساء لجان نيابية، ووزراء الداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والأشغال العامة والإسكان والبلديات والنقل والمياه والري والسياحة والتنمية السياسية.

وصرح رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب إبراهيم البدور أن الهدف من الاجتماع “الاستماع ووضع الحقائق على الطاولة ومن ثم نأخذ إجراءات”، مضيفاً أعطينا الحكومة 48 ساعة لتجميع الحقائق التي لديها. “دستوريا المسؤول أمامنا الحكومة ممثلة بالوزراء الذين لهم علاقة بالحادثة”.

وقال “يجب أن يتم تحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت لهذه الكارثة، (..) وأي وزير يثبت بأنه متورط وكان سبباً في ما حدث يجب أن يستقيل وإذا لم يستقل، فسوف يُقال عن طريق السلطات الدستورية التي منحنا إياها الدستور”.