جلسة حوارية عن الأدب النسوي في الإمارات

نظمت إدارة الآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، مؤخرًا جلسة حوارية عن الأدب النسوي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد الحدث الذي أقيم في متحف الاتحاد بدبي، مشاركة الأديبتين صالحة غابش وشيخة المطيري، وحضور جمهور من المثففين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي المحلي.

وقد ركزت الجلسة التي أدارها محمد الحبسي على أهمية التوعية بأدب المرأة، ودوره في إثراء الحراك الثقافي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، مع تسليط الضوء على النشاطات الثقافية والأدبية التي تلعب المرأة الإماراتية دورًا محوريًا فيها.

وأجمع المشاركون في الجلسة الحوارية على ضرورة إبراز مكانة الأدب النسوي في الدولة، والترويج له ، لتعزيز إسهامات المرأة في الساحة الأدبية.

كما تطرق المشاركون أيضًا إلى الدور المهم والحيوي الذي تلعبه الجهات الرسمية، وفي مقدمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي، لدعم الادب النسوي في دولة الامارات العربية المتحدة، مع التنويه إلى أهمية التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.

ومن أهم المحاور التي تناولتها الجلسة، الدور الحالي والمتوقع من مختلف وسائل الإعلام المحلية لتسليط الضوء على أدب المرأة، من أجل إطلاع كافة فئات الجمهور عليه، مع أهمية الوصول إلى فئات الطلاب في المدارس والجامعات، لنشر هذا النوع من الأدب، وإلهام النشء الجديد.