مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
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جرينتش+2 11:53
زياد الرحباني يعتبر بوتين أمل البشرية بدلالة موقفه من احداث الشرق الاوسط

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