مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
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جرينتش+2 11:54
تامر حسني وزوجته المغربية يرزقان طفلاً جميلاً اسمياه “آدم”

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