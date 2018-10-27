تامر حسني وزوجته المغربية يرزقان طفلاً جميلاً اسمياه “آدم”

زف الفنان المصري، تامر حسني، نبأ سارا لكل معجبيه، بعد شفائه من وعكته الصحية الأخيرة.

وأعلن تامر حسني، يوم امس الاول الخميس، عن استقباله لمولوده الثالث، من زوجته المطربة المغربية المعتزلة، بسمة بوسيل.

وأشار تامر حسني إلى أنه أطلق هو وزوجته على المولود الجديد اسم “آدم”، وأنهما رزقا به الأحد الماضي.

وغرد تامر حسني، عبر حسابه على “تويتر”: “زوجتي حبيبتي بسمه ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب الحمدلله رزقنا الله يوم ٢٢/١٠/٢٠١٨ بمولودنا الثالث ((آدم)) عقبالكم كلكم”.