بشرى لاجهزة الدفاع المدني.. روسيا تطور روبوتات مميزة لإطفاء الحرائق

استعرض عدد من الخبراء الروس خلال معرض “Interpolitech-2018” روبوتات طوروها خصيصا للمساعدة في إطفاء الحرائق.

وثبتت هذه الروبوتات على قواعد متحركة محمولة بعجلات صغيرة أو قواعد مجنزرة، تمكنها من الوصول إلى أصعب وأضيق المناطق التي لا يمكن لرجال الإطفاء الوصول إليها.

وبعض هذه الروبوتات صممت لمراقبة ورصد الحرائق، وزودت بكاميرات بصرية وحرارية، قادرة على اكتشاف أماكن النيران حتى عبر الجدران.

وهناك روبوتوتات أخرى زودت بمعدات قادرة على تحطيم الحواجز ورفع مختلف الأجسام، وستستخدم بشكل أساسي لعمليات الإنقاذ في حالات الحرائق أو الكوارث الطبيعية.