مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
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السعودية ترفض طلب اردوغان تسليم قتلة خاشقجي الى تركيا

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