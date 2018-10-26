مخالفات تضمنتها مخاطبات مدرسة فكتوريا للتربية وأولياء أمور الطلبة بشأن الرحلة المأساوية الى البحر الميت



عمان ـ (بترا)

ارتكبت مدرسة فكتوريا الخاصة خلال الرحلة المدرسية لطلبتها للبحر الميت يوم أمس الخميس عددا من المخالفات ، على ما اظهرته وثائق وزارة التربية والتعليم وكذلك المدرسة.

وتضمنت المخالفات تغيير مسار الرحلة المصرح بها من وزارة التربية والتعليم من منطقة الازرق إلى البحر الميت، وإشراك طلبة من صفوف الرابع والسادس في حين أن موافقة وزارة التربية والتعليم كانت محصورة بطلبة صفوف السابع والثامن والتاسع.

كما تضمنت المخالفات كذلك الذهاب إلى أماكن السباحة، ما شكل مخالفة لتعليمات الرحلات المدرسية، والتي تمنع الذهاب إلى هذه الأماكن وضرورة مراعاة وشروط الأمن والسلامة العامة والإلتزام بتعليمات الرحلات ومنع الطلبة من السباحة والابتعاد عن المناطق الخطرة .

ووفق مخاطبة المدرسة لوزارة التربية والتعليم بشأن الرحلة، فقد بلغ عدد الطلاب المصرح لهم المشاركة فيها 30 طالبا ومرافقان اثنان تقلهم حافلتان، في حين تبين أن العدد الفعلي للطلبة في الرحلة 36 طالبا و7 مرافقين جميعهم في حافلة واحدة ، إضافة الى قيام المدرسة بتغيير كشوف المرافقين والطلبة دون موافقة المديرية.

واظهر نموذج طلب الموافقة على الرحلة المقدم من قبل المدرسة للوزارة، أن مسار الرحلة هو عمان – وادي الازرق ذهابا، و ووادي الازرق – عمان إيابا، حيث تضمن هدف الرحلة زيارة الأماكن الأثرية في المنطقة دون الاشارة، وصدرت الموافقة من مديرية التربية والتعليم على زيارة ( الأزرق ). وكانت المدرسة وفي مذكرة الموافقة التي أرسلتها الى أولياء أمور الطلبة والبرنامج المرفق بها، حددت مكان الرحلة للبحر الميت، في حين أن الكتاب المرسل لوزارة التربية والتعليم ونموذج طلب الرحلة حدد مكان الرحلة بمنطقة وادي الازرق.