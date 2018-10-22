بطاقة إلى الصديقة الشاعرة والكاتبة بنت بلادي استقلال بلادنا في يوم ميلادها

اسمها استقلال
روحها رقة وجمال
من بروة الدرويش
هي شاعرة الوطن
الدفء
والاحساس
تكتب القصص
وتنظم الأشعار
ولها ديوان
آسفة على الازعاج
تبحث عن قلب
ووطن
وتبحث عن الانسان
في عمق الانسان
وتحلم بعالم
دون حروب واستغلال
وبمجتمع يسوده العدل
الحرية
والسلام
في عيدها نقطف
ونقدم لها
أجمل الورود
وأحلى الأزهار
ونعزف اعذب
الألحان
فيا استقلال
يا امرأة تتنفس شعرًا
وترابًا من أرض البروة
وتحلق في دنيا الابداع
غني للبسطاء
والفقراء
كوني جمرة
تحرق الطغاة
كوني السوسن
والعوسج
كوني العطر والمطر
واشعلي في القلب
قناديل الحب
الفرح
والغضب
وغني مع فيروز
أناشيد العودة