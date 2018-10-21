القبض على 3 أشخاص عرضوا قطعاً أثرية متنوعة للبيع

ألقى الأمن الوقائي القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بعرض قطع يعتقد أنها أثرية للبيع، بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي ان معلومات وردت للعاملين في الأمن الوقائي حول قيام مجموعة من الأشخاص بعرض مجموعة من القطع الأثرية للبيع، حيث جرى من خلال التحقيقات تحديد هوية ثلاثة أشخاص تورطوا في القضية وألقي القبض عليهم أثناء تواجدهم داخل احدى المركبات في العاصمة، وضبطت بحوزتهم ثلاثة تماثيل ذهبية وكتاب نحاسي و43 قطعة نقدية لونها ذهبي وسبع قطع نقدية صغيرة لونها برونزي.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إرسال القطع المضبوطة لدائرة الآثار العامة لتحديد ان كانت مقلدة أو ذات قيمة تاريخية، وبدأ التحقيق مع المقبوض عليهم .