بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
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جرينتش+2 01:29
فشل جديد لجيش الاحتلال اليوم في ملاحقة أشرف أبو شيخة نعالوة بطل عملية بركان الجريئة

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